Донбасс отказался от предложения Киева по обмену пленными

https://static.news.ru/photo/f2619942-3189-11eb-9f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса не произойдёт до Нового года. Об этом заявил источник, близкий к переговорному процессу.

Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует, — цитирует РБК главу рабочей группы Луганской народной республики (ЛНР) Ольгу Кобцеву.

Киев должен был снять юридические претензии с освобождённых лиц, но не сделал этого. Сколько человек должны были обменять ДНР и ЛНР, не уточняется.

Источник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского, объяснил, что не всегда получается быстро и качественно провести юридическую очистку.

Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей и он не собирается, — пояснил собеседник.

Ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук призвал провести очередной обмен пленными до конца года. Киев подал документы на 11 человек.

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов 25 ноября заявил, что Киев тормозит процесс подготовки к обмену, поскольку обязательство прекратить преследование уже освобождённых лиц не выполнено.

Как писал NEWS.ru, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что Украина не собирается соблюдать какие-либо соглашения по Донбассу.