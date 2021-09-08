Донбасс назвали регионом, «почти» вошедшем в Россию

Выступая на празднике в День освобождения Донбасса Глава Союза добровольцев Александр Бородай заявил о том, что регион свободен и «почти в России». Об этом сообщает «Царьград».

Лучшим подтверждением того, что Россия Донбасс не бросила, являются могилы павших на этом холме, где лежат и местные ополченцы, и добровольцы, пришедшие со всей большой России. Саур-Могила является символом нашей общей победы — Донбасса и всей России, пусть и небольшой, — отметил Бородай.

По его мнению, павшие герои уже сделали своё дело. Тем же, кто жив сейчас, предстоит огромная работа, которую необходимо завершить. Ведь ещё есть те территории, которые оккупированы врагом — это вся Украина.

В свою очередь, Бородан не считает за врагов украинцев или Зеленского. Однако признал, что есть главный геополитический враг, с которым боролись предки на протяжении столетий, и с которым нужно бороться сейчас. Поэтому основные победы находятся впереди.

Ранее главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Об этом говорится в декларации по итогам их встречи.