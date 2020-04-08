Киев и Донбасс решили обменяться пленными по формуле «10 на 8» до Пасхи

https://static.news.ru/photo/98d812b0-79c5-11ea-a2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхи. Об этом 8 апреля по итогам встречи участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявила представитель ДНР на переговорах, омбудсмен республики Дарья Морозова.

После долгих переговоров нам всё же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения, — цитирует ТАСС Морозову.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о подготовке к обмену пленными в Донбассе. Его планировалось провести в марте 2020 года.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

18 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины.