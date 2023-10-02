Дому Гитлера в Австрии нашли необычное применение Дом Гитлера в Австрии переоборудуют в полицейский участок

Фото: IMAGO/Daniel Scharinger/Global Look Press

Власти Австрии переоборудуют дом Адольфа Гитлера в полицейский участок, сообщает телеканал ORF. На соответствующие цели планируется потратить €20 млн. Дом находится в городе Браунау в федеральной земле Верхняя Австрия.

Режиссер Гюнтер Швайгер раскритиковал планы властей, сославшись на сообщение в газете 1939 года. В нем говорилось, что Гитлер хотел бы передать свой дом под административные цели. Режиссер уверен, что переоборудовав его в полицейский участок, власти страны реализуют его мечту. Историк Оливер Раткольб, в свою очередь, назвал вывод Швайгера абсурдным.

Несмотря на споры, к строительным работам уже приступили. Закончить их планируется в 2026 году. Известно, что дом пустует с 2011 года. В 2016 году он перешел в собственность государства.

Ранее сообщалось, что одну из дач Иосифа Сталина, усадьбу «Липки-Алексеевское» в окрестностях подмосковных Мытищ, планируют выставить на торги. Дом пустует с 2004 года. Стартовая стоимость здания — 403 млн рублей.

Историк Михаил Коробко заявил, что усадьба нуждается в основательной реставрации. При этом он добавил, что за годы простоя ничего критичного со зданием не произошло. Он также выразил надежду, что усадьба будет спасена.