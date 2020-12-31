Домработница умершего от COVID-19 мэра Харькова стала депутатом райсовета

https://static.news.ru/photo/a8dac908-4cdf-11eb-bc71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Домработницу мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер от осложнений после заражения коронавирусом, избрали депутатом одного из районных советов Харьковской области.

Женщина баллотировалась от партии покойного. Украинские журналисты выяснили, что именно она могла заразить Кернеса COVID-19.

Их слова опроверг секретарь госсовета Игорь Терехов, который отметил, что нельзя достоверно сказать, как мэр «подхватил вирус».

Есть несколько версий. Одна версия говорит о том, что по датам того, как развивалась болезнь, это был День города, когда с ним общались люди. Есть ещё масса разных версий, — цитирует Терехова издание NewsRoom.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский журналист Егор Чечеринда возмутил пользователей Сети провокационным постом в день похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Кернес трижды побеждал на выборах мэра Харькова: в 2010, 2015 и 2020 годах. В сентябре он перенёс коронавирусную инфекцию, которая пошатнула его здоровье: у политика случился инсульт, а затем отказали обе почки. Кернеса подключили к аппарату гемодиализа. Мэр Харькова должен был в конце декабря вернуться из Германии, где проходил лечение, но на минувшей неделе он умер в возрасте 61 года.