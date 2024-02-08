Домработница Козлик не смогла отсудить декретные у Фридмана Суд в Британии отказал экс-домработнице Фридмана в выплате ей декретных

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман

Суд Великобритании по трудовым спорам отказал Доминике Козлик — бывшей домработнице российского миллиардера Михаила Фридмана — в выплате ей декретного пособия, сообщает EADaily со ссылкой на британские СМИ. Согласно решению суда, бизнесмен, в отношении которого действуют санкции Объединенного королевства, ЕС и США, не имеет права на выплаты женщине, так как это будет уголовным преступлением.

Издание сообщает, что Козлик, работавшая в лондонском доме Фридмана с марта по ноябрь 2021 года, обратилась в суд с жалобой на бизнесмена. Женщина, находившаяся в декрете, была уволена в марте 2022 года вместе с остальным домашним персоналом после того, как предприниматель попал под санкции. Домработница заявила, что стала жертвой дискриминации по половому признаку, настаивая на неправомерности своего увольнения.

Уточняется, что Козлик должна была получать ежемесячные декретные выплаты в размере £ 1,5 тысячи ($ 1,9 тысячи) в течение года. В связи с этим адвокат женщины потребовал разморозить часть средств на счетах Фридмана для выполнения обязательств. Однако суд решил, что домработница стала жертвой обстоятельств.

Ранее Фридман покинул Великобританию и вернулся в Москву. Предприниматель объяснил, что на территории чужой страны он ощущал себя «униженным и незащищенным».