Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени, соответствующее видео глава немецкого правительства опубликовал на своей странице в соцсети X. По его словам, для Украины возможен только «справедливый мир».
Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира, — сказал он.
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее заявила, что решение канцлера Германии Олафа Шольца позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по России немецким оружием приведет к опасным последствиям для ФРГ. Она уточнила, что при таком развитии событий боевые действия начнутся на территории Германии.
До этого Шольц заявил, что использование оружия ФРГ «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины не поспособствует эскалации конфликта. По его словам, решение было «тщательно принято вместе с друзьями и союзниками ФРГ», так что и опасающиеся немцы могут на него положиться.
Также возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг отметил, что ВСУ могут разрешить использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения российской авиации над территорией России. Вместе с тем военный напомнил, что Киев должен действовать «в рамках международного права».