«Должен наконец признать это»: Шольц обратился к Путину из-за Украины Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

Фото: Henning Schacht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени, соответствующее видео глава немецкого правительства опубликовал на своей странице в соцсети X. По его словам, для Украины возможен только «справедливый мир».

Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира, — сказал он.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее заявила, что решение канцлера Германии Олафа Шольца позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по России немецким оружием приведет к опасным последствиям для ФРГ. Она уточнила, что при таком развитии событий боевые действия начнутся на территории Германии.

До этого Шольц заявил, что использование оружия ФРГ «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины не поспособствует эскалации конфликта. По его словам, решение было «тщательно принято вместе с друзьями и союзниками ФРГ», так что и опасающиеся немцы могут на него положиться.

Также возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг отметил, что ВСУ могут разрешить использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения российской авиации над территорией России. Вместе с тем военный напомнил, что Киев должен действовать «в рамках международного права».