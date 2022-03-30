Долой шпили: из логотипа Кельна уберут изображение кафедрального собора

Немецкая пресса бурлит: имидж Кельна, входящего в пятерку крупнейших мегаполисов Германии, ждут революционные изменения. Как сообщает газета Die Welt, из официального логотипа города уберут изображение его главного символа, а именно — очертания парных шпилей знаменитого Кельнского собора. Якобы прежний логотип, прекрасно существовавший последние 20 лет, безнадежно устарел и «плохо воспринимается в цифровой среде». NEWS.ru выяснял, с чем на самом деле связано столь странное решение, возмутившее большинство самих кельнцев.

Идею радикально обновить городской бренд мэрии подсказали местные рекламщики. Они провели опрос среди жителей Кельна. Нагромождение символов — герба с двуглавым орлом, красной полосы с надписью «город Кельн» и двумя стилизованными шпилями в придачу некоторые респонденты сочли «старомодным», «громоздким» и «обезличенным». Обербургомистр, 65-летняя Генриэтте Рекер (беспартийная) поддержала идею прогрессивную идею убрать «лишнюю» графику.

В нынешнем виде логотип не отвечает вызовам и задачам, которые стоят перед нами в Интернете и в социальных сетях. Он настолько сложен, что просто не работает, — говорится в заявлении мэрии.

В обновленном виде он предстанет на суд общественности уже летом 2022 года.

Пока же в самих соцсетях бурлит негодование. «Это что, 1 апреля? Шпили Кельнского собора непременно должны остаться!», «Собор — сердце Кельна», «Непостижимо! Как могло случиться, что главная достопримечательность наша города вдруг превратилась в ненужный балласт?!» — возмущаются десятки пользователей. Некоторые усмотрели в действиях чиновников те же скрытые мотивы, что два года назад вызвали бурю в баварском Кобурге. Тогда инициативная группа граждан под знаменем политкорректности и борьбы с расизмом потребовала убрать со старинного герба изображение «кобургского мавра». Это не кто иной, как Святой Маврикий —небесный покровитель города с XVI века.

«Кобургский мавр» Helmut Meyer zur Capellen/Global Look Press

Гипертрофированные африканские черты этого персонажа (исторически — перешедшего в христианство римского легионера, которого в средневековой традиции стали представлять темнокожим) сочли «расизмом». Идею поменять герб поддержали некоторые активисты мигрантских общин. Однако местные жители встали горой на защиту своего «мавра», запустив петицию с требованием оставить его в покое. За него вступились и немецкие историки. Между тем NEWS.ru заглянул на официальный сайт Кобурга: профиль с пухлыми губами, курчавыми волосами и огромной креольской серьгой в ухе больше не украшает главную страницу портала.

История со шпилями Кельнского собора, которым вдруг не нашлось места на городском логотипе, говорит о том, что Германия постепенно сходит с пути традиционных ценностей, считает обозреватель консервативной Die Welt Лукаш Вигельманн:

Официальный аргумент: им нужна более современная эстетика. Но дело далеко не только в этом. Кельнский собор — одна из самых посещаемых достопримечательностей Германии. И решение мэрии — это ясный сигнал: западно-христианская культура в целом и католическая церковь, в частности, расценивается властями как нежелательная, вредящая имиджу. А ведь Кельнский собор вызывает любовь и восхищение не только христиан! И он точно не заслужил такого отношения!

По словам немецкого колумниста, «без христианства невозможна идентичность этого города». «Оно до сих пор пронизывает всю жизнь — не только архитектурно, не только культурно, не только через социальные учреждения (детские сады, больницы) и народные обычаи (карнавал). Почти каждый третий житель Кельна — католик, более десяти процентов — протестанты», — отмечает Вигельманн. Даже синагога Кельна выступила в поддержку шпилей. Почти все здесь уверены: новый логотип Кельна, лишенный его главного символа, не приживется.