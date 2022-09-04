Додон рассказал о ночном пожаре в своем доме

Фото: kremlin

Бывший президент Молдавии Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram о ночном пожаре во дворе своего дома. По его словам, пламя поглотило террасу и могло перекинуться на дом, но его быстро потушили прибывшие пожарные. Он назвал инцидент странным и отметил, что им займутся специалисты. На данный момент экс-глава страны находится под домашним арестом.

Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар. Благодарю пожарных, которые оперативно приехали к нам в полвторого ночи и потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом, — написал Додон.

21 июля Додону продлили домашний арест на 30 суток. В конце весны 2022 года экс-главе страны предъявили обвинение в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и незаконном финансировании политической партии. С мая Додон находится под домашним арестом. Политик отрицает свою вину и считает дело «политически мотивированным».