Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз посетит Москву в ближайшие дни. В повестке визита — вопрос о поставках российского газа в республику. Ожидается, что молдавский лидер встретится с главой РФ Владимиром Путиным, а также с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Впрочем, помимо энергетической проблематики, Додона заботят и иные вопросы, в частности — назначенные на будущий год выборы президента Молдавии. И в этом контексте поддержка Москвы ему необходима.

По словам Додона, власти страны уже продумали альтернативные варианты на случай, если поставки гаолубого топлива из РФ не удастся продлить.

Хочу заверить ещё раз в том, что газ и электроэнергия с 1 января обязательно будут, никаких рисков на данном этапе нет. На следующей неделе я буду в Москве, у меня предусмотрена встреча с руководством «Газпрома» Алексеем Миллером и с Владимиром Владимировичем Путиным, мы ещё раз обсудим все детали, — отметил молдавский лидер в видеообращении.

Впрочем, опасаться Додону, очевидно, нечего. Не секрет, что Кремль давно уже сделал ставку на пророссийского лидера Молдавии. И, скорее всего, вопрос о поставках газа будет решён в дежурном порядке, отметил в разговоре с News.ru политолог из Кишинёва Игорь Тулянцев.

Додон с завидной регулярностью посещает Москву. Что же касается именно газовой проблематики: если в России решат и дальше поддерживать президента Молдавии, то все вопросы будут сняты. Очевидно, визит связан и с назначенными на будущий год президентскими выборами, Игорь Додон хотел бы сохранить за собой свой пост. Но для этого ему нужна внешняя поддержка. Без России он главой государства не станет, как не стал бы и до этого. Все прекрасно понимают, что Додон всецело зависит от российской поддержки и чиновников, рейтинг которых среди молдавского населения выше, чем у местных политиков. Игорь Тулянцев политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину»

Политическая ситуация внутри самой Молдавии в то же время играет не в пользу Додона. Поддерживающая его пророссийская Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на данный момент состоит в коалиции с Демократической партией Молдавии (ДПМ), известной своей ярко выраженной антироссийской и прозападной направленностью. Негатива в восприятие ДПМ добавляет и то, что она ассоциируется с фигурой Владимира Плахотнюка — беглого олигарха, который, как считают многие, долгое время контролировал всю власть в Молдавии.

Майя Санду JÃrgen Heinrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Летом 2019 года социалисты пошли на союз с прозападным блоком ACUM и анонсировали курс на «деолигархизацию», то есть избавление от «наследия» Плахотнюка, контролировавшего почти все органы власти. Однако осенью коалиция распалась. Майя Санду из ACUM, недолго занимавшая пост премьер-министра, заявила о готовности баллотироваться на президентских выборах, назначенных на будущий год. И вполне вероятно, что она может стать серьёзным конкурентом для Додона, на счету которого множество сомнительных эпизодов, включая кулуарные переговоры с Плахотнюком, ставшие достоянием общественности после их «слива» в Сеть.

По мнению Игоря Тулянцева, если Санду удастся возглавить весь оппозиционный блок и заручиться поддержкой американцев, то она вполне может составить конкуренцию Додону. Сегодняшний союз социалистов и демократов — удобная мишень для коллективного Запада, напоминает эксперт, поэтому позиции действующего президента не столь сильны.

В то же время не стоит забывать, что Молдавия на сегодня — одна из немногих стран, где западные державы и Россия пока ещё могут взаимодействовать без откровенной конфронтации. Додона такое положение, судя по всему, устраивает — умело лавируя между Западом и Москвой, он сохраняет свой пост, несмотря на многочисленные внутриполитические кризисы. Однако союз с поддерживающей Плахотнюка партией может ударить по рейтингу главы Молдавии. В этих условиях демонстрация лояльности по отношению к РФ для него крайне важна.