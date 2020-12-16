Додон снял ограничения на вещание российского ТВ в Молдавии

https://static.news.ru/photo/8daea1c2-410e-11eb-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий глава Молдавии Игорь Додон 18 декабря 2020 года подписал закон, снимающий ограничение на вещание российского ТВ в стране. В 2017 году парламентарии страны приняли постановление, подразумевающее борьбу с «иностранной пропагандой», в том числе якобы из РФ. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Я подписал важный закон. Речь идёт о законе о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг Республики Молдова. Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено, — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава государства напомнил, что в 2018-м отказался одобрить закон об ограничениях для ТВ, из-за чего его временно отстранили от обязанностей. Вместо президента документ подписывал спикер парламента Андриан Канду. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные решения незаконными.

Кроме того, Додон сообщил, что подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения. Также в стране вступило в силу постановление, отменяющее так называемый закон о миллиарде. На его основании предыдущие правительства переложили «на плечи наших людей выплату миллиарда, украденного из трёх банков».

Накануне парламент Молдавии проголосовал против предоставления Соединённым Штатам Америки территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва под строительство нового посольства. Решение о передаче земли приняли прежние власти страны. 3 декабря инициатива об отмене решения о передаче земли прошла сразу два чтения, писал NEWS.ru.