Додон: российский «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии

https://static.news.ru/photo/247542c4-7836-11eb-99de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Радостная новость для всех граждан Молдовы! Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», — написал он в Facebook.

По его словам, поставки препарата в страну начнутся «уже скоро». Он добавил, что регистрация прошла вопреки «попыткам аппарата президента Молдовы [Майи Санду] помешать этому». Политик поблагодарил российскую сторону за готовность помочь стране.

Как писал NEWS.ru, у российской вакцины «Спутник V» есть отличные перспективы для распространения в Европе. Запад всё больше смотрит в сторону российских медицинских разработок, однако для полномасштабного производства коронавирусного антидота отечественного производства необходимо соблюсти некоторые бюрократические меры. Об этом рассказал председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации «Познаём Евразию», считающийся лоббистом российской вакцины в ЕС Антонио Фаллико.