Додон рассказал, почему Украина не напала на Приднестровье Додон: принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от атаки Украины

Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, заявил на полях Петербургского международного экономического форума экс-президент страны, глава партии социалистов Игорь Додон. По его словам, Киеву нужно согласие Кишинева.

Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. — NEWS.ru), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы, — сказал Додон.

Ранее Додон заявил, что оппозиция должна добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду после сокрушительного поражения ее Партии действия и солидарности на выборах в местные органы власти. По словам политика, партия проиграла в 30 из 36 городов, что говорит об утере поддержки большинства избирателей.

До этого Санду сообщила, что самую большую угрозу для национальной безопасности Молдавии представляет Россия. Этим она также объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией и других стран НАТО. Санду подчеркивала, что Кишинев впервые говорит об этом открыто.

Также президент Молдавии обвинила погибшего в авиакатастрофе российского бизнесмена Евгения Пригожина в планировании госпереворота в ее стране. По словам Санду, предотвратить подготовку этой акции удалось спецслужбам Молдавии. Источники информации о подготовке переворота она не раскрыла. Кроме того, президент бездоказательно обвинила Россию в попытках вмешательства во всеобщие выборы на территории Молдавии с использованием «большого количества денег».