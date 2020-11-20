Додон призвал Санду встретиться для обсуждения передачи власти

https://static.news.ru/photo/d3508872-2b14-11eb-ab73-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Igor Dodon/facebook.com

Действующий глава Молдавии Игорь Додон предложил лидеру проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду, победившей на президентских выборах в республике, обсудить сложную обстановку в стране и процедуру передачи власти.

Я понимаю, что у моих соперников сейчас эйфория, но это пройдёт. Нужно спуститься с небес на землю. И вообще я считаю, что в ближайшее время мы должны провести беседу с Майей Санду и обсудить, как будет осуществляться передача полномочий, — заявил нынешний руководитель государства во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook.

Додон добавил, что инаугурацию избранного президента Молдавии Майи Санду планируется провести 24–25 декабря 2020 года. По его словам, он уже дал необходимые указания службе протокола президентской администрации. Додон добавил, что считает Санду законно избранным лидером, но не отказался от жалоб. По словам политика, к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны чётко определить, что именно является нарушением.

На выборах Санду победила во втором туре, набрав 57,75% голосов. Таким образом, она взяла верх над действующим президентом Молдавии Игорем Додоном. Избранный руководитель государства пообещала приложить усилия, чтобы установить хорошие отношения с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний президент Молдавии Игорь Додон предложил провести досрочные выборы в парламент республики во второй половине 2021 года. Что касается сроков, то президент пояснил, что сначала необходимо справиться с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Накануне в республике был зафиксирован антирекорд по числу суточных заражений, поэтому проведение ещё одного голосования в таких условиях нежелательно.