Додон предупредил Молдавию о последствиях ухудшения отношений с Россией Додон: ухудшение отношений с Россией может больно ударить по агрокомплексу Молдавии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Ухудшение отношений с Российской Федерацией может больно ударить по агропромышленному комплексу Молдавии, который в большей степени ориентирован на рынок стран СНГ, заявил в своем Telegram-канале бывший глава республики Игорь Додон. По словам политика, у его страны в настоящий момент нет иного рынка, который смог бы потреблять те объемы, что производятся в стране.

Ограничение экспорта очень больно ударит по агропромышленному комплексу Молдовы, который на 70% ориентирован на рынки СНГ и, в частности, России. Это яблоки, вино, виноград и так далее, и у нас нет другого рынка, который смог бы потребить те объемы, что мы производим, — заявил Додон.

Бывший лидер республики отметил, что политика действующей власти страны является деструктивной, что на себе почувствовали все граждане Молдавии. По его мнению, в качестве ответа на действия Кишинева Москва может создать сложности для жителей Молдавии, которые захотят отправиться в Россию.

Ранее Игорь Додон заявил, что власти Молдавии, высылая российских дипломатов, хотят не только разорвать дипломатические отношения с Москвой, но и понравиться Западу. Он выразил уверенность, что Кишинев допускает серьезную ошибку, поскольку Россия в течение долгого времени является стратегическим партнером Молдавии.