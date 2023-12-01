Додон: президент Санду и правящая партия загнали Молдавию в долговую яму

Фото: kremlin.ru

Игорь Додон

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия загнали страну в долговую яму, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. По его словам, в 2024 году Кишинев будет вынужден вернуть рекордную сумму внешних кредитов.

В следующем году Молдова будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов. <...> Президент Майя Санду загнала Молдову в огромную долговую яму, из которой страна скоро не выберется, — сказал Додон.

Ранее Додон заявил, что оппозиция должна добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду после сокрушительного поражения ее Партии действия и солидарности на выборах в местные органы власти. По словам политика, партия проиграла в 30 из 36 городов, что говорит об утере поддержки большинства избирателей.

Соответствующие настроения среди населения он связывает с провалами во внутренней и внешней политике Санду, поскольку прошедшие выборы говорят о том, что народ поддерживает основную оппозиционную силу — Партию социалистов, добавил Додон. Он призвал объединить усилия и вывести страну из катастрофы, в которой виновата Санду и ее сторонники.

До этого Санду сообщила, что самую большую угрозу для национальной безопасности Молдавии представляет Россия. Этим она также объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией.