Додон заявил, что его «заказала» Санду Экс-президент Молдавии Додон назвал дело против него политическим заказом Санду

Игорь Додон / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что дело, которое возбудили против него, преследует определенные геополитические цели. По его словам, инициатором является нынешний президент Молдавии Майя Санду.

У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным, — высказался экс-президент.

Додон считает, что его «заказала» нынешний президент республики Майя Санду.

Что касается декларации госпожи Майи Санду о том, что об аресте бывшего президента она узнала якобы из прессы, данное заявление совершенно не вызывает доверия. В обысках у меня дома была задействована СИБ, которая напрямую подчиняется президенту страны, — написал экс-глава.

Решением суда в Кишиневе 26 мая Додон был отправлен под домашний арест на 30 суток. По словам прокурора Петра Ярмалюка, следствие имеет доказательства того, что бывший президент планировал покинуть страну. Ему инкриминируют коррупционные преступления и госизмену.

До решения суда о домашнем аресте Додон был помещен в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски на его объектах недвижимости.

На днях протестующие собралась возле здания парламента Молдавии, требуя немедленно прекратить преследование бывшего президента.