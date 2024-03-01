Додик заявил, что сербы всегда будут на стороне русских

Фото: Kremlin.ru

Милорад Додик

Сербы всегда будут на стороне русских, несмотря на позицию Запада, заявил в беседе с ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик. Русских и сербов объединяет православная вера, приверженность к одним политическим принципам, любовь к родине, патриотизм и жажда свободы, подчеркнул он.

Что бы ни случилось, сербы будут на стороне русских. Это то, что их (Запад. — NEWS.ru) сводит с ума, <...> это то, почему они считают, сербов необходимо наказать. Россия может даже ошибаться, сделать что-то не так, но сербы будут на ее стороне, — сказал он.

По его словам, народ Сербии во время наблюдения за международными состязаниями болеет за Сербию и далее всегда за Россию. Это свойственно как самому младшему, так и старшему поколению сербов, отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич после разговора с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, посетившим с визитом Белград, заявил, что проживающие в Сербии украинцы в основной своей массе русскоязычные и поддерживают политику главы российского государства Владимира Путина.

В феврале Вучич заявил, что Белград намерен и далее придерживаться независимой политики по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление Запада. Он отметил, что Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против РФ по истечении двух лет с момента начала спецоперации на Украине.