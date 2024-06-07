Додик рассказал о выходе Республики Сербской из состава БиГ Додик: в Республике Сербской проведут референдум о выходе из состава БиГ

Власти Республики Сербской намерены провести референдум о независимости от Боснии и Герцеговины, заявил президент республики Милорад Додик в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, конкретную дату проведения стороны должны определить на основе собственных интересов.

Додик подчеркнул, что власти еще не назначили непосредственно день, когда это должно произойти, поскольку существует необходимость провести дополнительные исследования для того, чтобы окончательно проанализировать ситуацию. В самой Республике Сербской это хотели бы сделать как можно скорее, однако необходимо учитывать мнение двух других заинтересованных сторон, что занимает время.

Также глава государства отметил, что нахождение в составе БиГ для Республики Сербской означает утрату возможностей и времени. По его словам референдум необходимо провести в кратчайшие сроки, чтобы не тратить зря ресурсы. При этом Додик подчеркнул, что власти республики не хотят создавать нестабильность на территории страны, в связи с чем в первую очередь вынесли предложение Сараево о выходе из состава государства.

Ранее Милорад Додик заявлял, что страны Запада уже давно вынашивали планы разделить Россию на пять частей, как сделали это с Югославией. По его словам, этому помешал президент РФ Владимир Путин.