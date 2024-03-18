Додик рассказал о реакции сербов на победу Путина на выборах Додик: сербы обрадовались победе Путина на выборах президента России

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе

Сербы обрадовались победе Владимира Путина на президентских выборах в России, сообщил в соцсети Twitter (Х) глава Республики Сербской Милорад Додик. Он отметил, что российский народ избрал мудрого государственного деятеля, победа которого гарантирует, что «мир не станет местом, где только избранные могут принимать решения».

Победа президента Путина встречена с радостью и сербским народом, так как [сербский народ] в нем видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе, — написал Додик.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 39% граждан России приняли участие в выборах президента страны, руководствуясь идеей соблюдения гражданского долга. Еще 20% опрошенных заявили, что решили проголосовать, чтобы поддержать своего кандидата, а еще 11% респондентов назвали главным мотивом своих действий желание быть услышанным.

Между тем лидер ЛДПР и кандидат на выборах президента РФ Леонид Слуцкий заявил, что из-за результатов президентских выборов в России «империя лжи бьется в агонии». По его словам, западные страны пытаются извратить итоги голосования на фоне «последней президентской гонки в США» и отмены выборов на Украине. Он считает, что победа Путина — это провал курса коллективного Запада на изоляцию России и ослабление страны изнутри.