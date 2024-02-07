Австрийские активисты положили глаз на секретную виллу Абрамовича FT: активисты из Австрии хотят отобрать виллу у дочери Абрамовича

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

В Австрии парламентарии возмутились виллой российского бизнесмена Романа Абрамовича в Альпах, купленной в обход санкций со стороны Европейского союза, сообщает The Financial Times. Речь идет о «Доме рыбака» на озере Фушльзе к востоку от Зальцбурга, которым сейчас владеет дочь миллиардера Анна.

В живописном австрийском Зальцкаммергуте разгорелся скандал из-за роскошной виллы, тайно купленной российским олигархом и бывшим владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, и из-за того, почему конфиденциальные официальные документы, относящиеся к сделке, могли быть уничтожены, — говорится в материале.

Отмечается, что местная партия «Зеленых» проводит кампанию за «возвращение» виллы Абрамовича. По мнению депутатов и активистов, это можно сделать, несмотря на то, что дочь российского бизнесмена не находится под санкциями. Однако, как отметили парламентарии, официальные документы от 2007 года, в которых рассказывались подробности о владельцах «Дома рыбака», были уничтожены.

Ранее сообщалось, что суд Евросоюза отказался снимать санкции с Абрамовича, поскольку он является российским предпринимателем. По словам представителя бизнесмена, он просто пассивный акционер в бизнес-сфере и никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине не имеет.