Дочь экс-мэра украинского города заподозрили в работе на «Единую Россию» В Киеве задержали дочь экс-мэра Полтавы по обвинению в работе на «Единую Россию»

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая Наталью Веретенникову, которую обвиняют в работе на избирательный штаб «Единой России», сообщило издание «Украинская правда». СБУ утверждает, что фирма женщины якобы обеспечивала партии маркетинговые услуги во время «российских выборов в 2022 и 2023 годах».

Утверждается, что Веретенникова владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое принимало участие в PR-кампании «Единой России». По версии спецслужбы, фирма подозреваемой обеспечила сотни рекламных стендов и бордов с партийной агитацией. За свою работу женщина якобы получила 35 млн рублей.

Сообщается, что на задержанную завели уголовное дело по статье «коллаборационная деятельность», по которой ее могут посадить на 12 лет. Помимо этого, было арестовано все ее имущество, в том числе три квартиры и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева, а также на прилегающих к нему территориях. СБУ работает с учетом правового режима военного положения на территории Шевченковского и Печерского районов Киева.