Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город РИА Новости: доброволец из Одессы заявил, что в городе ждут освобождения

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency.Global Look Press

Воюющий в составе российской группировки войск «Днепр» доброволец из Одессы заявил, что готов освобождать родной город. По его словам, которые приводит РИА Новости, этого ждет большое количество одесситов, которые жили в городе до 2014 года.

Позывной мой — «Гризли», я — командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте <...> с ноября 2022 года. Я — одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года, — рассказал доброволец.

Он отметил, что главным лозунгом у него и его единомышленников был «Одесса — русский город». По его словам, сегодня в городе много «понаехавших с Западной Украины», «людей с нацистской идеологией». Кроме того, отметил минометчик, в Одессе активно и жестоко работает Служба безопасности Украины, которая подавляет любое инакомыслие.

Ранее Матвиенко заявила, что по завершении спецоперации необходимо созвать большой трибунал, где Киев будут судить за все совершенные им преступления. По ее словам, события 2 мая 2014 года в одесском Доме Профсоюзов должны стать «краеугольным эпизодом» суда. Она добавила, что срока давности не будет, а виновные в трагедии будут названы и не уйдут от ответственности. Кроме того, оценка будет дана международным организациям.