Добровольцы уничтожили ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра Двумя точными ударами высокая точка Часова Яра осталась без ретрансляторов ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские добровольцы из батальона «Эспаньола» смогли двумя ударами уничтожить ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи ВС Украины на самой высокой точке в Часовом Яре в ДНР. Это точка является наивысшей на данном стратегическом участке наступательной операции российской армии на южнодонецком направлении, сообщил ТАСС командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец.

На трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее. Все это было в моменте уничтожено, что позволило провести нашим войскам стремительный рывок без единой потери, — сказал Испанец.

Он отметил, что добровольческому батальону удалось застать противника врасплох.

27 июня в 16:15 была предотвращена попытка ВСУ совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Украина пыталась запустить беспилотный летательный аппарат самолетного типа, но его сбили. Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. Известно, что атаковавшие ночью Тверскую область украинские дроны были нацелены на местный опытный завод.