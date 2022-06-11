Добирающиеся до работы на машинах британцы увольняются из-за роста цен Guardian: рост цен на топливо в Великобритании спровоцировал массовые увольнения

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АЗС в Великобритании

Британцы, которые добираются до работы на машинах, начали массово увольняться из-за резкого роста цен на топливо, пишет The Guardian со ссылкой на профсоюз GMB. В издании уточнили, что некоторым людям приходится тратить до £350 (около $431) в неделю на топливо, чтобы доехать до работы. Для части британцев это полный объем месячной зарплаты, выделяемой на горючее. Отмечается, что стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании продолжает бить рекорды на фоне сокращения поставок российской нефти.

Рекордный рост цен на топливо может спровоцировать массовый отток сотрудников, которые полагаются на свои автомобили для работы, — сказано в тексте статьи.

Генеральный профсоюз Соединенного Королевства предупредил, что скачок роста цен на топливо буквально раздавил граждан Великобритании из-за нехватки персонала в транспортной и медицинской отраслях. Также в GMB сообщили, что нехватка кадров в этих сферах «будет только усугубляться», пока цены продолжат расти.

Ранее в Польше начались забастовки среди мотоциклистов и водителей авто. Причиной акций протеста стали растущие цены на бензин. Поляки блокируют заправочные станции, мешая заправиться тем, кто не участвует в забастовках.