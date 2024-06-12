«Добились своего»: на Западе признали успехи России под Харьковом Французской полковник Дарра: ВС России добились своего под Харьковом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российской армии удалось добиться своего в Харьковской области, заявил полковник Вооруженных сил Франции в отставке Бертран Дарра в интервью LCI. По его словам, ВС РФ смогли подорвать логистические потоки ВСУ, что привело к эвакуации из Харькова.

Выходит, русским все же удалось добиться своего, — сказал Дарра.

Полковник отметил, что российские войска смогли «измотать» ВСУ и привлечь в Харьковскую область передовые части с других участков фронта. Это, в свою очередь, помогло ВС РФ наступать на позиции украинской армии на других направлениях и брать под контроль десятки населенных пунктов, добавил он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Армия России сосредоточилась на наступлении в двух направлениях: Покровском и Кураховском. Он также опроверг сообщения о потере ВСУ контроля в Крынках и Работино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском и Кураховском направлениях в Харьковской области и ДНР складывается наиболее напряженная для Вооруженных сил Украины ситуация. По данным украинских военных, на Купянском направлении за одни сутки было зафиксировано семь боевых столкновений.