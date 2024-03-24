«До Волги»: Украина хочет провести наступление по образцу вермахта Отставной генерал Кривонос: ВСУ должны повторить наступление вермахта

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Украинская армия должна повторить наступление, которое организовали немецко-фашистские войска в 1942 году, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». Тогда вермахт попытался закрепиться на Волге и захватить Сталинград, уточнил он. Вместе с тем отставной генерал добавил, что следуя примеру Германии, наступление можно организовать «достаточно быстро».

Хотя бы до Волги дойти. Это было бы неплохо, что там до Волги идти. Если от Луганской области, то недалеко. С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать, — заявил Кривонос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп было купировано еще на подходе к госгранице России. По его словам, украинские диверсанты не смогли занять территории в Белгородской и Курской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тем временем сообщил, что ВСУ покинули Авдеевку из-за дефицита снарядов, который привел к тяжелой ситуации на передовой. По словам украинского чиновника, войска не смогли защитить город.