«До последнего украинца»: Фицо заявил, что Запад не прекратит борьбу с РФ Премьер Словакии: Запад будет бороться с Россией «до последнего украинца»

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Фицо

Украина нужна западным странам, чтобы ослабить Россию, написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, ради достижения этой цели Запад будет «воевать до последнего украинца». Этот этап наступит уже совсем скоро, уверен политик.

Украина лишь используется [Западом] в геополитических целях, чтобы ослабить РФ в экономическом и международном плане. Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, — заявил Фицо.

Большая часть Евросоюза в вопросе украинского конфликта целенаправленно заблуждается, добавил он. На эти иллюзии работают западные СМИ, которые распространяют идеи о необходимости поддержки Украины и нежелательности переговоров. Подавляющее большинство членов ЕС уже одержимы ненавистью к России, считает премьер.

Без каких-либо разумных аргументов запугивают [население заявлениями], что армия РФ нападет на какую-то страну НАТО, — заключил политик.

Ранее Фицо заявил, что диалог с Россией необходим. По его словам, нельзя делать вид, что этого государства не существует. При этом политик констатировал, что отношения Братиславы и Москвы на сегодняшний день «практически мертвы».