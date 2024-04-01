До Часова Яра 650 метров: где идет продвижение ВС РФ, как отбиваются ВСУ

Фото: РИА Новости

Российская армия приближается к городу Часов Яр к западу от Бахмута и готовится приступить к штурму города, пишут военкоры. Сколько метров осталось ВС РФ до Часова Яра, где еще идет наступление армии России, как обороняются ВСУ, где пройдут их линии обороны?

Сколько осталось до Часова Яра

Telegram-каналы, связанные с ВСУ, сообщили о значимом продвижении российских сил на Бахмутском (Артемовском) направлении.

«Российские войска заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские-2. Продвижение на участке шириной до 2 км на глубину до 620 м. [ВС РФ продолжают] подтягивать резервы для штурмовых действий более широким охватом. От города Часов Яр до российских позиций около 650 метров», — сообщил украинский канал.

Эту информацию подтверждают российские каналы. «Дневник Десантника» пишет, что наступление на Часов Яр идет при активной поддержке авиации и артиллерии. «Военкоры Русской Весны» отмечают, что на этом направлении действует 98-я ивановская дивизия ВДВ. Десантники активно используют FPV-дроны, которые поражают ВСУ в окопах и технику противника.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Где еще идет наступление ВС РФ

Telegram-канал WarGonzo пишет, что активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, однако существенного продвижения удалось достигнуть не везде.

«Позиционные бои в Работино (Запорожский фронт. — NEWS.ru) продолжаются. Активно работают средства дальнего поражения. Северо-западнее Вербового есть продвижения ВС РФ, но нужно понимать, что речь идет о взятых позициях, а не о каком-то значительном продвижении. На Донецком фронте ВС РФ пытаются развить успех в Новомихайловке. В результате штурмовых действий ВС РФ добились в этом н. п. очередных тактических успехов, но сопротивление ВСУ остается крайне серьезным. В Георгиевке (расположена за Марьинкой. — NEWS.ru) и на подступах к Красногоровке (расположена за Старомихайловкой. — NEWS.ru) ЛБС не изменилась. В Первомайском (за Песками. — NEWS.ru) российские войска дожимают цепляющихся за западные окраины села украинских военных. Продвижение тут хоть и не быстрое, но стабильное», — пишет WarGonzo.

По данным канала «Военкоры Русской Весны», силам 9-й гвардейской мотострелковой бригады 1 АК удалось освободить поселок Водяное, расположенный около Авдеевки.

Активные боевые действия идут также на Херсонском направлении: как сообщает в своей сводке Telegram-канал «Два майора», боевые действия продолжаются в Крынках.

«ВСУ не намерены отказываться от сохранения присутствия малых групп пехоты на нашем берегу, несмотря на потери и регулярное уничтожение лодок, враг старается подвозить на наш берег личный состав и припасы. Продолжаются удары по мирному населению, идут артдуэли», — пишут «Два майора».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Как обороняются ВСУ, где строят линии обороны

Как пишут ТАСС и ряд других источников, украинские власти активизировали создание фортификационных линий сразу на нескольких направлениях: окопы, заграждения и «зубы дракона» устанавливаются вокруг Киева, а также к северу от столицы Украины, в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В ходе этого процесса Киев столкнулся с трудностями, пишет канал «Милитарист», не хватает опытных саперов и инженеров. Источники украинского Telegram-канала «Легитимный» заявили, что такие фортификационные линии не смогут остановить ВС РФ.

«Наш источник сообщает, что оборонная фортификационная линия ВСУ „имени Зеленского“ не сможет остановить реальное наступление россиян. Даже не учитывая тот факт, что строят ее „свои“, для отмыва денег. Эксперты и западные разведки уже предоставили „дружеские“ доклады офису президента, где указывается, что просто „мины, рытвины, бетон и ямы“ не смогут в одиночку противостоять наступлению ВС РФ», — пишет «Легитимный».

Британское издание The Standard заявило, что ВСУ могут потерпеть поражение «уже этим летом».

«Западные союзники все больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение», — утверждают авторы The Standard.

Авторы утверждают, что причиной поражений ВСУ стала слишком медленная помощь Запада.

Фото: МО Украины

«Политика США по Украине увязла во внутреннем противостоянии в конгрессе. Европейские партнеры [Украины], такие как Германия, лишившаяся [российского] газа Италия и Испания тайно или открыто ищут возможности договориться с Россией. А страны Прибалтики и Скандинавии взяли на себя роль Кассандры, сообщающей мрачные и реалистичные предупреждения», — пишет The Standard.

По оценке издания, ВСУ потеряли порядка 385 000 бойцов с начала СВО. Источник таких данных не называется.

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