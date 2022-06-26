Борис Джонсон рассказал, когда уйдёт с поста премьер-министра Джонсон намерен оставаться премьер-министром Великобритании до середины 2030-х годов

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Борис Джонсон

Проемер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что проработает на своём посту до середины 2030-х годов. Таким образом он сможет превхойти достижение Маргарет Тэтчер. Об этом пишет издание The Independent.

Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время, — сказал Джонсон.

Газета отмечает, что таким образом Джонсон может побить рекорд пребывания в должности премьер-министра, установленный Маргарет Тэтчер, являвшейся главой правительства с 1979 по 1990 год.

Главой правительства Великобритании становится руководитель фракции нижней палаты парламента страны, кторая занимает там большинство мест. При этом на момент избрания Джонсона премьер-министров консерваторы с трудом смогли удержаться у власти благодаря поддержке ольстерских юнионистов из Северной Ирландии. Таким образом, правительство Джонсона впервые стало правительством меньшинства.

В декабер 2021 года социологический институт YouGov опубликовал данные социологических опросов, согласно которым рейтин одобрения Джонсона стал рекордно низким с момента вступления в должность. Это произошло в связи со скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит в 2020 году, проходившими в самый разгар антиковидных ограничений.

Ранее СМИ сообщили о намерении Бориса Джонсона в октябре пригласить президента Украины совершить государственный визит в королевство. В этой связи прорабатывается возможность организации встречи украинского лидера с королевой Елизаветой II. Также президент Украины может посетить съезд правящей Консервативной партии, который пройдёт в Бирмингеме.