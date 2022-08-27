ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по центру Донецка

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Представительство СЦКК в ДНР сообщает, что ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По Донецку (Ворошиловский район) выпущено пять снарядов калибром 155 мм, — сказано в сообщении.

Как минимум один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания администрации Дениса Пушилина, уточняет ТАСС. В результате загорелось дерево.

Возле здания военной прокуратуры ощущается сильный запах газа. По информации экстренных служб, перебита газовая труба, на месте работают пожарные и газовщики.

Ворошиловский район Донецка — это центр города, где расположено большое количество административных зданий, в том числе администрации главы ДНР. Этот район был обстрелян украинскими военными 23 августа, в результате чего были повреждены здания администрации и гостиницы «Централь», где останавливаются российские журналисты.

Накануне ВСУ открыли огонь по Запорожской АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Радиационный фон после инцидента остается в норме.