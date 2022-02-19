ДНР: ВСУ используют болгарское оружие для обстрелов Донбасса

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План вторжения России на Украину в определённом смысле уже начал реализовываться. Такое заявление в интервью BBC сделал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он также сообщил о том, что в Донбассе происходят «провокации», о которых раньше сообщали в США и Великобритании.

Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определённом смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите...