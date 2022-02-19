ДНР: ВСУ используют болгарское оружие для обстрелов Донбасса
Сергей Попов
Сергей Попов
14:26, 20 февраля 2022
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com
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Украинские военные применяют оружие болгарского производства при обстрелах территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Это подтверждает снабжение Украины западным оружием для уничтожения населения Донбасса, сообщает Народная милиция ДНР в своём Telegram-канале.
Во время обстрела посёлка Зайцево (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода «Арсенал», — говорится в тексте.