https://static.news.ru/photo/69ebb61e-cb60-11e9-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi Xinhua/Global Look Press

Народная милиция непризнанной ДНР призвала представителей ООН, Международного комитета Красного Креста и миссии ОБСЕ помочь вернуть своих представителей. Ополченцев взяли в плен боевики ультраправого полка «Азов».

Мы принимаем все меры по возврату наших защитников и призываем миссию ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и представительство ООН по правам человека оказать содействие в данном вопросе, — цитирует представителя Народной милиции ДНР РИА Новости .

В результате недавнего боестолкновения с «Азовом» один боец вооружённых формирований ДНР погиб, один получил ранения, трое попали в плен воюющей на стороне Киева неонацистской группировки.

Как писал News.ru, ранее в ДНР сообщили об обстреле со стороны украинских военных. По данным местных силовиков, на позициях армейцев присутствовали съёмочные группы журналистов, которые зафиксировали на видеокамеры всю операцию.