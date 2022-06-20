ДНР почти полностью синхронизировала свое законодательство с российским

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Уголовное и административное законодательство Донецкой Народной Республики уже на 70% соответствует российскому, заявила председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина, передает ТАСС. По ее словам для полной синхронизации законов необходимо дождаться завершения спецоперации на Украине. Она добавила, что на данный момент в республике отсутствует Следственный комитет ввиду кадрового голода и недостаточности финансирования.

У нас кадровый голод из-за военной агрессии Украины, из-за эвакуации, из-за мобилизации. Нужно время. Такие нюансы требуют переходного периода, но он не будет исчисляться годами, — сказала Шишкина.

Шишкина ранее заявила, что в республике при подготовке к международному трибуналу берут за основу Нюрнбергский процесс. Его документы позволяли до последнего находить преступников и наказывать их. Она добавила, что власти ДНР рассчитывают до конца лета провести несколько промежуточных трибуналов над украинскими националистами, которые причастны к совершению военных преступлений. Одним из первых состоится Мариупольский трибунал.