https://static.news.ru/photo/6a1fc37a-e210-11e9-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики в течение суток шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. С таким утверждением выступили в Оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Там заявили, что военные Украины выпустили по подконтрольной ДНР Горловке семь мин. По Докучаевску и посёлку Александровка огонь вели из стрелкового оружия. Посёлок Старомихайловка на западе Донецка обстреливали из БМП, гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов повреждено шесть жилых домов, уточнили в ДНР, сказано в сообщении командования.

Ранее, как писал News.ru, в республике заявили, что силовые госструктуры Украины мешают членам миссии ОБСЕ проводить мониторинг ситуации в Донбассе. Для этого, утверждают там, силовики используют мобильные группы радиоэлектронной борьбы.