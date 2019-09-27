Украинские силовики в течение суток шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. С таким утверждением выступили в Оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Там заявили, что военные Украины выпустили по подконтрольной ДНР Горловке семь мин. По Докучаевску и посёлку Александровка огонь вели из стрелкового оружия. Посёлок Старомихайловка на западе Донецка обстреливали из БМП, гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов повреждено шесть жилых домов, уточнили в ДНР,
Ранее, как писал News.ru, в республике заявили, что силовые госструктуры Украины мешают членам миссии ОБСЕ проводить мониторинг ситуации в Донбассе. Для этого, утверждают там, силовики используют мобильные группы радиоэлектронной борьбы.