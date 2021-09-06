ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Об этом говорится в декларации по итогам их встречи.

ЛНР и ДНР решили установить стратегическое партнёрство в экономической, налоговой и таможенной областях. Это необходимо для ускорения темпов развития экономик республик и улучшение качества жизни людей.

Республики договорились синхронизировать своё законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы, — отмечается в декларации.

Ранее помощник главы государства Андрей Ермак, позже назначенный главой офиса президента Украины, рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, после завершения войны регион должен стать процветающим и успешным.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.