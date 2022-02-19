ДНР и ЛНР опровергли слухи об отказе от переговоров с Киевом

Сообщения СМИ о выходе самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик из Минского переговорного процесса не соответствуют действительности. Республики готовы участвовать во внеочередных заседаниях контактной группы, но настаивают на том, что они должны иметь конкретный практический результат, написал в Telegram глава МИД ЛНР и полномочный представитель республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Он указал на то, что предложения республик по обеспечению соблюдения мер по укреплению перемирия «давно находятся на столе переговоров». ДНР и ЛНР ждут, когда Киев пришлёт свои конкретные предложения и подтвердит готовность работать.

Дейнего подчеркнул, что республики остаются привержены этим предлагаемым мерам. Ополченцы открывают исключительно ответный огонь на обстрелы со стороны ВСУ.

ДНР и ЛНР неоднократно получали от координаторов ОБСЕ запросы на проведение встречи, но все они не содержали каких-либо предложений украинской стороны и подтверждения готовности работать над инициативами ДНР и ЛНР. Единственное, что менялось — время встречи.

Ещё раз подчёркиваем, мы готовы к предметному и конструктивному диалогу (а не монологу) по конкретным вопросам и с конкретными предложениями для достижения конкретного результата, что особенно актуально в сложившейся ситуации, — написал Дейнего.

Накануне стало известно, что ДНР и ЛНР ответили отказом на предложение Киева провести внеочередное заседание контактной группы. В республиках его расценили как часть пиар-кампании Украины, направленной на «замыливание глаз» мировому сообществу.