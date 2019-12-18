https://static.news.ru/photo/751ad0be-2192-11ea-a78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о предстоящем в 2020 году повышении пенсии. Индексация будет произведена уже с 1 января.

Там проинформировали, что это стало возможным благодаря росту экономики и бюджетных поступлений. Рост составит 20%, передаёт ТАСС.

В ДНР, помимо этого, на 26% будут увеличены оклады сотрудников предприятий бюджетной сферы, в том числе медиков, педагогов, социальных работников.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты заявили, что уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010 года, несмотря на профицит бюджета. Объём валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году превысил $1,6 трлн, что на 20% ниже показателей 2014 года. Главными причинами этого стали рост налогов и заморозка накопительных пенсий.