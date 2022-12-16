Днепропетровская и Харьковская области полностью обесточены Главы Днепропетровской и Харьковской областей заявили о повреждении критической инфраструктуры

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Власти Харьковской и Днепропетровской областей Украины сообщили в Telegram о повреждении объектов критической инфраструктуры и об отсутствии электроэнергии в регионах. Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко отказался делать прогнозы о сроках восстановления подачи электричества. По его словам, на этот раз работы могут занять больше времени, чем ранее. Глава Харьковской госадминистрации Олег Синегубов рассказал, что почти 1,3 млн жителей области осталась без энергоснабжения.

Вся Харьковская область, на территории которой насчитывается более 1600 населенных пунктов и почти 1,3 млн абонентов, осталась без энергоснабжения, — сказал Синегубов.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что в городе остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны. Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.