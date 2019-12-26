Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Украине временно отказаться от Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей.
По его словам, это поможет стране избавиться от «мучительных требований русского мира». Он также подчеркнул, что со временем регионы сами попросятся обратно.
Также украинский журналист предложил Владимиру Зеленскому подробный план действий. Гордон считает, что граждане оккупированных территорий могут вернуться на Украину. Им необходимо обязательно предоставить жильё и работу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв Гордона возвести забор между Украиной и Донбассом.
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