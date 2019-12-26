https://static.news.ru/photo/e73aa1ea-27d4-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гордон Фото: gordondmitry/facebook.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Украине временно отказаться от Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей.

По его словам, это поможет стране избавиться от «мучительных требований русского мира». Он также подчеркнул, что со временем регионы сами попросятся обратно.

Также украинский журналист предложил Владимиру Зеленскому подробный план действий. Гордон считает, что граждане оккупированных территорий могут вернуться на Украину. Им необходимо обязательно предоставить жильё и работу, пишет «МК». Те, кто захочет остаться, могут приглашать «русский мир», заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв Гордона возвести забор между Украиной и Донбассом.