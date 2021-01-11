Для въезда в Великобританию потребуются результаты теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f590d5e-5413-11eb-951c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/XinHua/Global Look Press

Все прибывающие в Великобританию должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, следует из сообщения посольства страны в Москве.

Соответствующее решение принято в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Уточняется, что тест должен быть проведён не позднее, чем за 72 часа до отправления в страну.

Если у пассажира, прибывшего в Англию, будут отсутствовать результаты теста, ему придётся заплатить штраф в размере 500 фунтов. Обязательный тест на COVID-19 распространяется только на прибывающих в Англию, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

9 января число умерших от COVID-19 в Великобритании с начала пандемии превысило 80 тысяч. Всего коронавирус был выявлен у 3 072 349 человек, от заболевания скончался 81 431 пациент. В стране введён национальный локдаун.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был диагностирован первый случай британского штамма коронавируса. Его привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.