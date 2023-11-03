«Для удовлетворения»: Маск рассказал, от чего ИИ скоро избавит человечество Илон Маск: искусственный интеллект избавит людей от необходимости работать

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Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перспективы развития искусственного интеллекта, сообщает Telegraph. Бизнесмен уверен, что в будущем технология избавит человечество от необходимости работать. Эту точку зрения он озвучил в рамках глобальной конференции, посвященной ИИ, которая прошла на территории Соединенного Королевства.

Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения, — заявил Маск.

Сунак с этой точкой зрения не согласился. Политик заявил, что именно работа придает смысл человеческой жизни.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что все, связанное с искусственным интеллектом, несет угрозу для журналистики. Главная опасность ИИ заключается в малой изученности и отсутствии регулирования, хотя большое количество ресурсов стремится внедрить его в работу из-за скорости мониторинга и фактчекинга, подчеркнула дипломат.

До этого группа депутатов от ЛДПР решила внести на рассмотрение палаты законопроект, снимающий ограничения на использование возможностей искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил агентству, что такие меры позволят сэкономить на проведении кампаний, потому что появится возможность использовать синтезированные голоса и лица кандидатов.