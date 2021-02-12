«Для своего удовлетворения»: Лавров назвал причину новых санкций Евросоюза

https://static.news.ru/photo/86a5052e-6d14-11eb-9c8a-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил причину возможного введения Евросоюзом новых санкций в отношении России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, если поводом будет ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, эти рестрикции будут введены лишь ради удовлетворения чиновников из ЕС, поскольку предыдущие не достигли цели.

Тема Навального была основной на повестке главы европейской дипломатии Жозепа Борреля во время его визита в Москву 4-6 февраля. Однако он не сумел продавить позицию ЕС по этому вопросу, за что позже был жёстко раскритикован в Европе. Пытаясь реабилитироваться, он анонсировал введение новых санкций против России, которая, по мнению ЕС, нарушает права человека в ситуации с Навальным.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии. Его отвезли в отдел полиции города Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день прошло выездное заседание Химкинского горсуда, оппозиционера заключили под стражу на 30 суток. Навальный был задержан за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». 29 декабря блогера объявили в розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейский союз готовится ввести новые санкции против России. Как сообщил официальный представитель европейской дипломатической службы Петер Стано, соответствующая работа идёт, но носит конфиденциальный характер.