В Одессе заявили об атаке объектов новыми российскими дронами «ВХ»: ВС России поразили объекты в Одессе новыми «Геранями»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС России могли использовать беспилотники «Герань» с новыми двигателями для атаки по Одессе, передает Telegram-канал «Военная хроника». В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным канала, разведывательная версия «Герани» на протяжении часа кружила над городом, пока над Черным морем формировалась ударная группа. Новые «Герани» отличает то, что на конечном участке полета их скорость на 20–25% выше, чем у обычной версии.

О массовом налете БПЛА на Одессу сообщал мэр города Геннадий Труханов. Атака была совершена на важный объект, где специалисты занимались обеспечением связи и радиоэлектронных коммуникаций в рядах ВСУ.

Ранее появилась информация, что средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в трех российских регионах. В частности, пять БПЛА уничтожили в Крыму, три — в Белгородской области и два — в Орловской области.

Тем временем командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф рассказал, что российские бойцы уничтожили на Красноармейском направлении в ДНР наемников из Португалии. По его словам, иностранцы, как правило, вооружены орудиями НАТО и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.