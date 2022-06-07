«Диверсий стоит ждать повсеместно»: Баранец об открытии сообщения с Крымом Эксперт Баранец предрек диверсии из-за открытия сообщения с Крымом

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Виктор Баранец

Пока не закончится специальная военная операция России на Украине, диверсии и теракты неизбежны, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. Так специалист отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о возобновлении автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Эксперт выразил сомнения в том, что крымское направление будет популярно у путешественников до окончания спецоперации на Украине.

Пока не закончится спецоперация, диверсий надо ждать повсеместно и не только на железной дороге. Вообще тут надо понимать, что чем ближе окончание спецоперации, тем больше вероятность проведения диверсий и терактов, тем изощреннее будет действовать враг, как говорится, тут и к бабке ходить не надо, — резюмировал Баранец.

По словам эксперта, за маршрутами могут круглосуточно наблюдать специальные бригады из российских военных и украинских местных жителей, которые в большинстве своем страдают от безработицы.

Это будет некая смесь из российских военных и украинских местных жителей, тем более что для гражданских людей, особенно в регионах, где аховая ситуация с безработицей, это чуть ли не единственный способ заработать хоть какие-то деньги, — добавил Баранец.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что Россия открыла автомобильное сообщение в Крым через материковую часть. Он также отметил, что были созданы условия для возобновление движения железнодорожного транспорта между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.