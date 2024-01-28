«Диванные генералы»: НАТО предостерегли от войны с Россией Журналист Боуз: в НАТО не осознают серьезности слов о войне с Россией

Фото: МО РФ

Генералы западных стран не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией и Китаем, написал в соцсети Twitter (X) ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, если лидеры альянса все же начнут эту войну, то быстро поймут, что в ней невозможно победить, «не испепелив планету».

Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат, — высказался журналист.

Немецкое издание Bild в январе писало о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления России на Украине.

Глава СВР Сергей Нарышкин ранее пояснил, что заявления представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против Москвы. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.

Аналогичной точки зрения придерживается французский историк Эммануэль Тодд. По его мнению, у России нет планов атаковать западные страны, военная доктрина страны направлена исключительно на оборону. Однако, несмотря на преимущество НАТО перед Россией в численности населения, Москва в случае угрозы для государства или для ее народа может нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием, подчеркнул аналитик.