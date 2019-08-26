Скандал в польском городе Гдыня, где руководство одного из ресторанов запретило принимать на работу выходцев с Украины, вновь спровоцировал разговоры о росте антиукраинских настроений в Польше. Тем более что в СМИ уже появлялись упоминания о других случаях дискриминации украинцев на польской территории. Вопрос, однако, в том, можно ли говорить о реальной антиукраинской кампании в Польше или речь всё-таки идёт о частных случаях, значение которых преувеличивается на фоне действительно напряжённых межгосударственных отношений.

Некоторое время назад в Гдыне владелец местного ресторана «У Кашуба» Гжегош Булльманн разместил объявление о вакансии повара. Отдельно он отметил, что предложение адресовано всем, кроме выходцев с Украины и «им подобных» (кто подразумевается под этой формулировкой — неясно). Объявление вызвало большой резонанс как в Польше, так и на Украине. Если соотечественники ресторатора разделились на сочувствующих ему и осуждающих его слова, то украинцы однозначно расценили произошедшее как факт дискриминации.

На фоне разразившегося скандала Булльманн удалил объявление, а его адвокаты принесли извинения, пообещав, что их клиент вскоре сделает то же самое. К помощи юристов владелец ресторана прибегнул неспроста — в соответствии с польским законодательством, ему грозит серьёзный штраф за отказ принимать на работу по национальному признаку. Тем не менее ни этот факт, ни даже извинения мэра Гдыни украинские СМИ не устроили. Так, например, «Страна.ua» отмечает , что это не первый случай, когда в Польше дискриминируют выходцев с Украины.

Гжегош Булльманн Гжегош Булльманн/facebook

Год назад в польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе <...> Два года назад нашумела история о живущей в Кракове украинской паре, сына которой дразнят в школе «бандеровским курвом», — напоминает ресурс.

«Бандеровская» тема, к слову, действительно важный фактор в отношениях между двумя странами. Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ещё в 2017-м резко критиковал украинские власти за то, что они, по его мнению, «строят свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры».

Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида, — заявил политик в интервью журналу Do Rzeczy. — Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы.

В этой связи бытует точка зрения, будто антиукраинские настроения в польском обществе подогреваются именно партией «Право и справедливость», которой нужна некая популистская повестка в преддверии назначенных на октябрь парламентских выборов. Однако, как отметил в беседе с News.ru старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев, едва ли это соответствует действительности и говорить о дискриминации украинцев в Польше как о массовой тенденции нельзя.

Это искусственное явление, когда в СМИ перечисляются несколько, по сути, не связанных друг с другом случаев и сгущается атмосфера. Если же брать реальную ситуацию в Польше, то никакого нагнетания антиукраинских настроений там нет. Безусловно, при этом нельзя забывать, что «Право и справедливость» очень остро ставит исторические вопросы и, в отличие от предыдущей правящей партии «Гражданская платформа», действительно идёт на обострение отношений с Украиной. Но ухудшение межгосударственных связей, в свою очередь, не ведёт к всплеску антиукраинских настроений в Польше. Вадим Волобуев старший научный сотрудник Института славяноведения РАН

Что же касается перспектив налаживания двусторонних отношений, то ни Варшава, ни Киев пока, похоже, не стремятся к диалогу. У Зеленского иные приоритеты: как считает эксперт, украинский президент, очевидно, решил действовать «через голову» Польши, контактируя напрямую с Евросоюзом и надеясь, что уже Брюссель затем сможет оказать влияние на поляков.