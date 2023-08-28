«Дискредитирует ЕС»: аналитик о расширении БРИКС Аналитик Асафов: расширение БРИКС дискредитировало ЕС как экономический блок

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Заявление о возможном расширении Евросоюза к 2030 году может быть связано с расширением БРИКС и опубликованным «списком ожидания» стран, которые должны присоединиться к альянсу, считает политический аналитик Александр Асафов. Комментируя ситуацию Lenta.Ru, он подчеркнул, что даже у НАТО в этом направлении есть какие-то успехи. Это «дискредитирует ЕС как экономический блок», отметил эксперт.

Даже у НАТО есть какие-то успехи. <...> Еще один неприятный фактор: это опубликованный «список ожидания» стран, которые должны будут присоединиться к БРИКС. Такое усиление союза на фоне стагнации других объединений, безусловно, вызывает серьезные проблемы, — пояснил политолог.

По словам аналитика, заявления о расширении ЕС прозвучали в качестве попытки показать, что союз развивается и расширяется, а также для поддержки Украины. При этом эксперт уверен, что реальных решений о принятии Грузии, Украины и Молдавии быть не может: страны-участники не смогут прийти к единому мнению. Евросоюзу важно оставаться в информационном поле и давать обещания Киеву, подчеркнул политолог. Асафов отметил, что выполнить их у ЕС нет возможности: вступление Украины в блок будет означать необходимость оказывать ей дополнительную материальную поддержку.

Я думаю, в текущей политической ситуации никакие решения приниматься не будут. Многое зависит от урегулирования украинского конфликта, от американских выборов. Декларировать можно все что угодно, но пока что любые прогнозы будут далеки от реальности, — заключил аналитик.

Прошедший в ЮАР саммит БРИКС ранее назвали поражением для развитых стран Запада. Такое мнение прозвучало в западной прессе после того, как Москва и Пекин обрели целых шесть новых союзников по объединению.