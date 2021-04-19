Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности ВС РФ у границ с Украиной

https://static.news.ru/photo/66fda556-a1b1-11eb-b6fb-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) изменила слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, утверждавшего о развёртывании у границ с Украиной 150 тысяч российских военных. В стенограмме его выступления после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД говорится уже о 100 тысячах человек.

Ведомство никак не пояснило «новые данные». В сноске к публикации лишь указывается, что «число исправлено с 150 тысяч». Теперь фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских военных сконцентрированы на границе и в Крыму». Документ размещён на сайте дипслужбы ЕС.

Боррель, однако, не смог ответить на вопрос, откуда у него сведения о якобы 150 тысячах военных РФ в районе границы с Украиной. Он лишь назвал вероятное развёртывание сил «крупнейшим, которое было когда-либо».

Украинские и западные политики в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны РФ. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он заявил, что в организации пристально отслеживают перемещение российских военных к границе с Украиной, что является крупнейшим усилением с 2014 года.