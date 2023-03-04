Кишинев оценил риски со стороны Тирасполя Посольство Молдавии в Румынии не видит угроз со стороны Тирасполя

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Флаг Приднестровья

Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя, сообщает RT со ссылкой на посольство Молдавии в Румынии. При этом посол Виктор Кирилэ добавил, что нужно готовиться к любому сценарию.

Мы следим за ситуацией в Приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги, — заявил Кирилэ.

Ранее сообщалось о концентрации военной силы Украины на границе с Приднестровьем. Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что передвижение украинских войск к границе с Приднестровьем не говорит о том, что Киев задумал проведение военной операции в регионе, так как власти Украины имеют право переправлять свои войска на территории страны как им нужно.

Представитель МИД России Мария Захарова призывала власти Молдавии отказаться от антироссийской риторики и проявить сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Она посетовала, что после формирования нового правительства в Молдавии по-прежнему распространяются фейки и нагнетается атмосфера страха перед лицом вымышленной угрозы. Вместе с этим нагнетается напряженность вокруг Приднестровья, а Кишинев закрывает глаза на попытки расшатать ситуацию в регионе со стороны Украины.